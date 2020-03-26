شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. نصائح "الصحة العالمية" للعاملين من المنزل للحفاظ على صحتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تغيرات عديدة على حياة الناس فى جميع أنحاء العالم بسبب العزل المنزلى الذى أجبر عدد كبير من العاملين للقيام بأعمالهم من داخل المنزل لتجنب الاختلاط والإصابة بعدوى فيروس كورونا، وفى ظل التزام جميع الناس البقاء بمنازلهم لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد، قدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح للأشخاص الذين يؤدون مهام عملهم من المنزل.

ونصحت المنظمة فى تدوينه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالجلوس فى الوضع الصحيح والتحقق من ذلك من وقت للأخر أثناء فترة العمل من المنزل، كما أشارت إلى أهمية أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر من فترات الجلوس والوقوف أثناء العمل للحفاظ على الصحة الجسمانية والذهنية.

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وتهدف هذه النصائح إلى تجديد النشاط والحفاظ على يقظة ونشاط الذهن مع ساعات العمل الطويلة من البيت التى لا تتناسب مع الحياة الوظيفية، ويأتى هذا فيما عُطلت الدراسة فى عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجارى، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وعلى مستوى العالم أودى الفيروس بحياة 21238 شخصا وأصاب 470873 شخصا، وستتلقى المستشفيات والعاملون المُسّرحون من وظائفهم والشركات التى تواجه صعوبات مساعدات اقتصادية مطلوبة بشدة بموجب مشروع قانون الإغاثة الذى أقره مجلس الشيوخ مساء أمس الأربعاء بإجماع 96 صوتا. وقال زعماء مجلس النواب إنهم يأملون فى إقرار مشروع القانون يوم الجمعة وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيصدق عليه ليتحول إلى قانون.