شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد عدد من الأكمنة الأمنية لمتابعة تطبيق حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حاليا عدد من الأكمنة الأمنية لمتابعة تطبيق حظر التجول.

‎وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين بتقنية الفيديوكونفرانس.

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‎وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى متابعته مع المحافظين تطبيق الحظر علي مستوي محافظات الجمهورية، مُوضحاً عددا من الموضوعات التي اثارت اللبس لدي المواطنين فيما يخص تطبيق الحظر، وفي مقدمتها التأكيد على أن هذا الحظر هو ليس حظر تجوال مثل الذي تم تطبيقه في 2011 لاعتبارات أمنية، وإنما يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، لافتاً إلى أهمية عدد من القضايا المحورية وفي مقدمتها عدم إيقاف حركة الموانىء والمركبات التي تحمل الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة واية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.

‎وأوضح رئيس الوزراء أنه علم أن بعض المحافظين قاموا بالأمس بإغلاق بعض المصانع المنتجة للمواد الغذائية، لافتاً إلي أنه بالخطأ ايضاً في بعض المحافظات تم إيقاف عربات نقل تحمل دقيقا للمخابز، وأخري تنقل مواد غذائية إلي السوبرماركت، وغيرها تنقل خضر وفاكهة متوجهة إلى أسواق جملة.

‎وشدد رئيس الوزراء علي أن القرارات الصادرة ليس الهدف منها التسبب في شلل لاقتصاد الدولة، موجهاً المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن للتأكيد على قيام المصانع بعملها، حيث لن يتم إيقاف العمل في حركة المصانع بشرط تنظيم الورديات وتنظيم نقل العمالة أو توفير إقامة لهم في المصانع. وكذا أكد رئيس الوزراء على استمرار العمل بالموانيء طوال الـ24 ساعة كما هي، مشدداً على أهمية إستمرار حركة الاستيراد والتصدير بالدولة.