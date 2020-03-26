شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف ملابسات وفاة أستاذ بكلية العلوم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، ملابسات وفاة أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر فرع القاهرة، محمد محسن بدر الصباح، الذي يبلغ من العمر 71 عاماً، مساء الخميس في مستشفى العزل بالعجمي في الإسكندرية، متأثرا بإصابته بكورونا التى اكتشفت قبل أسبوع.

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وأضاف نائب رئيس الجامعة فى تصريحات خاصة، ان المتوفى استاذ متفرغ وزوجته أستاذة جامعية بكلية العلوم بالجامعة بفرع البنات وأصيبت أيضا بالفيروس، موضحا أن الاصابة كانت بعد قرار تعليق الدراسة، لذا اتخذت الجامعة قرار بغلق كليتى العلوم بنين وبنات وإعطاء العاملين أجازة "عزل ذاتى" ولم تظهر أى اعراض عليهم.

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة كانت قامت بحملة تعقيم وتطهير لعدد من المنشأت التابعة للدولة منها جامعة الأزهر، وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، مساء الأربعاء، تسجيل إصابة 54 حالة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد إلى 456، بينهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.