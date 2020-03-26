شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث الدائرى الإقليمى ووفاة 17 مواطنا تحت عجلات النقل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع حادث مرورى بالطريق الدائرى الإقليمى بمنطقة الصف جنوب الجيزة، نتج عنه وقوع العديد من المتوفين و المصابين جراء تدافع السيارات بعد أن صدمتهم تريلا أعلى الطريق.. ويرصد الفيديو التالى أهم المعلومات عن ذلك الحادث. 17 قتيل تحت عجلات النقل حادث مروع على الدائرى الإقليمى وقع في بداية أول ليالى الحظر توقفت السيارات للتفتيش أمام كمين أمنى مع بداية الحظر جاءت سيارة نقل "تريلا" مسرعة أعلى الطريق سائق التريلا فوجئ بتوقف السيارات لم يتمكن من الوقف ودهس 14 سيارة في طريقه توفى 17 شخصا تحت عجلات السيارة النقل Advertisements وأصيب 15 أخرين بعضهم في حالة خطرة 15 سيارة إسعاف نقلت الضحايا والمصابين استعانت الحماية المدنية بالآت لقص الحديد واستخراج جثث محشورة قوات الأمن ألقت القبض على السائق المتسبب في الحادث وأوناش المرور رفعت حطام الحادث بالكامل وحبست النيابة السائق 4 أيام على ذمة التحقيق

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