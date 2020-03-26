شكرا لقرائتكم خبر عن متستهترش.. حياة الآخرين تبدأ بإهتمامك بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 فيديو إرشادى عن انتشار الفيروسات وكيف يبداء الآمر بسيط ثم قد يصبح كارثة بسبب بعض الاهمال. ويشير الفيديو إلى مدى اهتمامنا بالنظافة الشخصية والتى قد تمنع الكثير من الأمراض وهو الأمر الذى قد يحافظ على ارواح المحيطين بنا. تأتى مثل هذه الفيديوهات الاسترشادية مع انتشار فيروس كورونا وتفشيه بعدد من الدول بسبب عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

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