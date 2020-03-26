شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 10 آلاف متر مربع بمدينة الإنتاج الإعلامى بواسطة أجهزة وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أن أجهزة وزارة الزراعة المتخصصة قامت اليوم الخميس بتطهير وتعقيم ما يزيد عن عشرة آلاف متر مربع بالمدينة كمرحلة أولى.

وأفاد بيان للشركة بأن المرحلة الأولى من عملية التطهير والتعقيم شملت المبنى الإدارى الرئيسى واستوديوهات قنوات "CBC" و"الحياة" و"DMC" و"أوربيت" و"المحور" و"القاهرة والناس" ، كما تم تطهير قاعات محاضرات الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام التابعة للمدينة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة الاستمرار فى عمليات التطهير والتعقيم بصورة دورية حفاظا على سلامة وصحة كافة العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية العاملة بها وكذلك الإعلاميين والفنانين ضماناً لسير العمل بالمدينة بطريقة آمنة.

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يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقاً للاتفاق الذى تم بين وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل ووزير الزراعة الدكتور السيد القصير للقيام بتطهير وتعقيم منشآت مدينة الإنتاج الإعلامى كأحد المؤسسات الحيوية الهامة فى الدولة، والتى تضم العديد من الاستوديوهات وتنطلق منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصرية، كما تضم العديد من المقرات الإدارية والمراكز العلمية والتدريبة.

يذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامى تعد من أول الموسسات التى وضعت معقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة لكل من يدخل المدينة وذلك منذ اللحظة الأولى للإعلان عن بدء انتشار الفيروس فى البلاد الأخرى، حيث قامت بوضع 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد على كافة مداخل المدينة للتأكد من سلامة جميع العاملين والإعلاميين والضيوف والفنانين، كما وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة الفيروس.