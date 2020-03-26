حريق هائل يلتهم محتويات مخزن كراسي في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل في مخزن كراسي بمنطقة الوراق، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن بمنطقة عزبة الخلايفة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

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وتبين بالفحص نشوب الحريق بمخزن مقاعد خاصة بصالونات الحلاقة، مُغطى بالصاج، ما تسبب في انصهاره بفعل الحرارة، وتفحم محتوياته وسيارة، وتم إخراج أخرى.

ولم يسفر عن الحريق أي خسائر في الأرواح، ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق.

المعاينة الأولية رجحت نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.