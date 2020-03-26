يشمل سؤالا عن سبب السير.. صورة من محضر الشرطة ضد مخترقي الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

حصل "الخليج 365" على نسخة من محضر أقسام الشرطة ضد المخالفين لقرار حظر التحرك الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بداية من أمس الاربعاء لمدة 15 يومًا.

وشمل المحضر أسئلة متنوعة أبرزها الاسم والوظيفة والعنوان والرقم القومي، وسبب السير في وقت حظر التحرك، وأقول المضبوط فيما أسند إليه من تهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء.

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ويستمر حظر التحرك بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ويُعرض المخالف نفسه للمسائلة القانونية بداية من تحرير محضر بحقه في قسم الشرطة، لإحالته للنيابة للتحقيق، ومن ثم إحالته أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

وكان رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، أنه سيتم تطبيق قانون الطوارئ خلال فترة حظر التحرك، فيما تصل العقوبة إلى الغرامة 4 آلاف جنيه أو الحبس.