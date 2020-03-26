- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
حصل "الخليج 365" على نسخة من محضر أقسام الشرطة ضد المخالفين لقرار حظر التحرك الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بداية من أمس الاربعاء لمدة 15 يومًا.
وشمل المحضر أسئلة متنوعة أبرزها الاسم والوظيفة والعنوان والرقم القومي، وسبب السير في وقت حظر التحرك، وأقول المضبوط فيما أسند إليه من تهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء.
ويستمر حظر التحرك بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ويُعرض المخالف نفسه للمسائلة القانونية بداية من تحرير محضر بحقه في قسم الشرطة، لإحالته للنيابة للتحقيق، ومن ثم إحالته أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.
وكان رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، أنه سيتم تطبيق قانون الطوارئ خلال فترة حظر التحرك، فيما تصل العقوبة إلى الغرامة 4 آلاف جنيه أو الحبس.
كانت هذه تفاصيل خبر يشمل سؤالا عن سبب السير.. صورة من محضر الشرطة ضد مخترقي الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.