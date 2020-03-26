المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض لقاء علي جمعة وعظة البابا تواضروس أسبوعيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض لقاء الجمعة مع الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، أثناء صلاة الظهر من يوم الجمعة، بعد تعليق صلاة الجمعة بالمساجد، ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة في بيان لها الخميس، أن الدكتور علي جمعة يتحدث عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات.

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و قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة، إن هذا يأتي في إطار مجموعة الاجراءات التي اتخدتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي نمر بها.

وأضاف "صالح"، أن تامر مرسي، اتخذ العديد من القرارات في هذا الإطار في مجملها تدعم توازن المحتوى الذي تقدمه قنوات المجموعة ليشمل ديني وتعليمي وتنموي وترفيهي وإخباري وفقا لاحتياجات المشاهدين.