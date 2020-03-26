أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة ورئيس حي النزهة يتابعان أعمال رفع المخالفات من جسر السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة ورئيس حي النزهة يتابعان أعمال رفع المخالفات من جسر السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، أعمال رفع المخلفات والأتربة بجسر السويس.

وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، إن رفع المخلفات جاء بناءً على مالك لقطعة أرض بعد منطقة الألف مسكن، لافتًا إلى أن الجهات التنفيذية قامت برفع الرتش منها وتنظيفها على نفقته الخاصة.

وأكد "صابر" يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، برفع كفاءة وتطوير شارع جسر السويس.

وشهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التي منعت التكدسات المرورية.

وتعمل الكبارى الجديدة التى تم إنشاؤها على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعماري.

