أخبار مصر | وزير التعليم: المحتوى الدراسي لطلاب النقل حتى 15 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: المحتوى الدراسي لطلاب النقل حتى 15 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، بيانا رسميًا كشف خلاله عن قرارات جديدة تمس الطلاب والوضع الدراسي في ظل استمرار قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين وفقا لقرار رئيس الوزراء.

وقال وزير التربية والتعليم: "قررنا أن يكون المحتوى الذي سيكون الطالب مسؤول عنه في صفوف النقل والشهادات العامة (سواء المطلوب منهم مشروع أو من سيؤدي الامتحان) هو ما تم تدريسه بالفعل حتى 15 مارس

وأضاف وزير التربية والتعليم: "لن نحاسب على المحتوى الذي كان من المقرر أن يدرس من بعد 15 مارس 2020".

ويأتي ذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر حاليا.

وأكد الوزير، أن المناهج التي كان من المقرر أن تدرس فيما بعد 15 مارس سنستكملها في العام القادم.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن يكون المحتوى المسؤول عنه الطالب سواء في المشروع أو الامتحان الذي سيؤديه، هو الذي تم تدريسه قبل 15 مارس فقط.

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وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل إنه لا يعاقب أي طالب على ظروف كورونا التي فرضت علي الجميع وأن مصلحة الطلاب وصحتهم وسلامتهم هي الأهم.

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) الأسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg

وتابع: "أن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقمي هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

واستطرد: "أن أبناءنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.