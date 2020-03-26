أخبار مصر | "أم الدنيا".. مصر ترسل مستلزمات طبية وإنسانية لقطاع غزة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أم الدنيا".. مصر ترسل مستلزمات طبية وإنسانية لقطاع غزة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري، بعض المستلزمات الطبية والإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة بالتنسيق مع جمعيه الهلال الأحمر الفلسطيني.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في فلسطين إلى 86 حالة، وذلك بعد تسجيل 13 إصابة جديدة اليوم الخميس، في قرية بدو، شمال غرب القدس، في الوقت الذي تعافى فيه 17 حالة، فضلا عن تسجل حالة وفاة واحدة.

وذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم - إن نتائج العينات التي أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بكورونا وأعلن عن وفاتها أمس الأربعاء، أظهرت إصابة 13 شخصا بالفيروس.

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