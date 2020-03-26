أخبار مصر | عاجل.. "التعليم": تأجيل امتحان المشروع الفني للدبلومات

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا منذ قليل على جميع المديريات تقول من خلاله: "نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة أخطار فيروس كورونا فقد تقرر تأجيل امتحان المشروع الفني لطلاب الدبلومات الفنية التخصص المقرر عقده يوم السبت الموافق 28 مارس لحين الإعلان عن ميعاد آخر".

وطالبت وزارة التربية والتعليم، باتخاذ اللازم نحو إبلاغ الإدارات التعليمية والمدارس بتأجيل موعد الامتحان واعتبار الأمر هاما وعاجلا.

وقالت الوزارة في خطابها: "مع العلم بأن أعمال لجنة النظام والمراقبة مستمرة باستلام الاستمارات من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرًا مع الالتزام بمواعيد الحظر".

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل أنه لا يعاقب أي طالب على ظروف كورونا التي فرضت على الجميع وأن مصلحة الطلاب وصحتهم وسلامتهم هي الأهم.

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وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) الأسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg

وتابع: "أن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقمي هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

واستطرد: "أن أبناءنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.