أخبار مصر | بتكليف رئاسي.. وزير الزراعة يبحث تداعيات أزمة كورونا على النشاط الزراعي والصادرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكليف رئاسي.. وزير الزراعة يبحث تداعيات أزمة كورونا على النشاط الزراعي والصادرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمجموعة من المصدرين المصريين، بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب لبحث مدى استفادة المنتجين الزراعيين وأصحاب الأنشطة الإنتاجية الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصري، وأيضا لبحث تداعيات فيروس كرونا على النشاط الزراعي والصادرات وآليات تخطي المرحلة الحالية والقادمة، بناء على تكليف القيادة السياسية.

وتناول الاجتماع، استعراض آليات تشجيع ودعم المصدرين للحاصلات الزراعية وغيرها، كما استمع وزير الزراعة للمشكلات التى تواجه التصدير، وكانت هناك إشادة واضحة من الحضور بالدور الاستباقي الذي قامت به الدولة في مواجهة فيروس كرونا، أايضا الإجراءات التى اتخذت لمواجهة الطقس السيئ.

وتواصل وزير الزراعة خلال الاجتماع مع الوزراء والمسئولين المعنيون بالتصدير، وتم الاتفاق على إزالة كافة معوقات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي، وفي نهاية الاجتماع أعرب الحاضرون عن سعادتهم الغامرة بالنتائج والتوصيات التي انتهى إليها والجدية فى التعامل وسرعة إجراء الاتصالات بالوزراء المعنيين والذين وصفوه بالأمر غير المسبوق.

حضر الاجتماع المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور سعد نصار مستشار الوزير، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين.