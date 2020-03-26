مصر | مقام على 150 متراً.. معاينة مصنع عثر بداخله 150 ألف كمامة مجهولة المصدر بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقام على 150 متراً.. معاينة مصنع عثر بداخله 150 ألف كمامة مجهولة المصدر بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى أن المصنع المعثور داخله 150 ألف كمامة مجهولة المصدر، بمدينة الحوامدية، غير مرخص، ومقام على مساحة 150 مترا، بالطابق الأرضي بأحد العقارات بالمنطقة.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إحباط ترويج 150 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية على الأسواق، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث القسم، مفادها استغلال "صبري.ح.م"، 38 سنة، فني بشركة السكر، ومقيم بدائرة القسم، الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدوى فيروس الكورونا، وإقبال المواطنين على شراء الكمامات الطبية، فقام بإنشاء مصنع بدون ترخيص بمسكنه، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخال الغش على المواطنين.

Advertisements

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة المعلومات الواردة، وأنه يبيعها بالمحلات والأسواق على أنها معقمة بأسعار زاهدة محققًا أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بمداهمة المصنع المتحري عنه، والقبض على مالكه، ومصادرة ما بداخله من كمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأعدت القوات مأمورية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، ومداهمة المصنع المشار إليه، وعُثر بداخله على 150 ألف كمامة مجهولة المصدر، 8 ماكينة خياطة، مقص كبير الحجم، 2 كرتونة استيك، 2 لفافة قماش (أبيض وازرق) طول كل منهما 50 متر.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وبمواجهة المتهم أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.