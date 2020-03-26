مصر | "مصرع 17".. آخر تطورات حادث الطريق الإقليمي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصرع 17".. آخر تطورات حادث الطريق الإقليمي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن الحصيلة النهائية لضحايا حادث دهس "تريلا" لـ14 سيارة آخرين على الطريق الإقليمي، بنطاق مركز الصف، جنوب المحافظة، أمس الأربعاء.

وأكد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 17 شخصًا وإصابة 14 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيات حلوان والصف والقصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

وحسبما أفاد المصدر ذاته إلى الخليج 365 بأن قوات الشرطة ألقت القبض على المتهم المتسبب في الحادث، وتم اقياده إلى مقر النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي.

وأوضح، أن تقرير الطب الشرعي سوف يوضح تعاطي المتهم للمواد المخدرة، وقت وقوع الحادث، من عدمه، مشيرا "محدش يقدر يجزم بشئ دلوقتي" نافيا وجود أي علامات ظاهرية تشير إلى تعاطي المتهم لمواد مخدرة وقت القبض عليه.

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ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة، بقوات الإنقاذ البري، لمساعدة الأجهزة الأمنية ورجال المرور في انتشال الجثث من حادث على الطريق الإقلييميي، إذ تبين أن الجثث عالقة، ومتراكمة فوق بعضها.

وكان 17 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب آخرين، إثر وقوع حادث مروع، مساء الأربعاء، بالطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين والمتوفيين إلى أقرب مستشفيات، والعمل على رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقى اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروع بالطريق الإقليمي، بالقرب من بوابة حلوان، ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وصحبتهم قوة أمنية برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بنحو 14 سيارة متوقفة على جانب الطريق بسبب دخول وقت الحظر.