مصر | بلاغ للنائب العام ضد "هدير علي" لتطاولها على الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد "هدير علي" لتطاولها على الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية تلعليا، ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد هدير علي المذيعة بقناة الشرق؛ لتطاولها على رئيس الدولة المصرية، والقوات المسلحة، والتحريض على الفوضي والتظاهر وقلب نظام الحكم.

وقال صبري في بلاغه: "إن المشكو في حقها تقوم بنشر الكثيرً من الفيديوهات الحقيرة القذرة البذيئة، على موقعها تتطاول فيها على الدولة المصرية العظيمة وعلى قواتنا المسلحة الباسلة، ويزداد الإسفاف والحقارة بأن تتطاول علي الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي بألفاظ حقيرة بذيئة قذرة يعف اللسان عن ذكرها".

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وتابع صبري، أنه قام بإرفاق حافظة مستندات بها ٢ أسطوانة مدمجة تثبت بالصوت والصورة جرائم المبلغ ضدها، وتحريضها على قلب نظام الحكم وزعزعة الأمن والاستقرار والأمان التي يشعر به ويلمسه المواطن المصري بل والعالم اجمع، وكلها جرائم تشكل أركان جريمة الخيانة العظمي.

وأضاف أن تلك الجرائم يعاقب عليها بقانون الطوارئ وقانون العقوبات وامام ذلك لا يتسع المبلغ.

وطالب صبري في بلاغه بالتحقيق العاجل معها، ومنع المبلغ ضدها من مغادرة البلاد وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة أعمالا لأحكام قانون الطوارئ.