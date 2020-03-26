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وزير التعليم يقرر إلغاء مناهج ما بعد 15 مارس للنقل والشهادات العامة

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسميًا، أن المحتوى التعليمي الذي سيمتحنه الطلاب في صفوف النقل أو الشهادات العامة، المطلوب منهم أداء الامتحان، هو ما تم تدريسه بالفعل حتى 15 مارس فقط.

وأضاف شوقي، في رسالة مصورة، الخميس: «لن نحاسب الطلاب على المحتوى الذي كان من المقرر أن يتم تدريسه بعد 15 مارس 2020».

التفاصيل بعد قليل

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