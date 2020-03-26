شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للبحوث»: بدأنا في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد قنديل، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد، تم التحرك على عدة محاور منها التأكد أن الفيروس ليس موجودا في الزواحف والثعابين الموجودة في مصر.

وأشار «قنديل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، إلى أن المركز القومي للبحوث استطاع الوصول إلى أدوات تشخيصية جزيئية لمعرفة إن كانت العينة سلبية أو إيجابية، منوها بأنهم بدأوا في تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أنهم يستهدفون تحميل فيروس كورونا المستجد على فيروس الأنفلونزا الموسمية بحيث يكون لقاح مزدوج، معقبا: «دي فكرة خاصة بالمركز ومفيش حد فالعالم بيطبقها».