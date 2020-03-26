شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس والدكتور علي جمعة على التليفزيون المصري أسبوعيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دورها الوطني قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض لقاء الجمعة مع فضيلة الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء مع صلاة الظهر من يوم الجمعة بعد قرار منع صلاة الجمعة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس كورونا.

ويتحدث فضيلته عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات

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كما قررت أيضا عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة أن هذا يأتي في إطار مجموعة الاجراءات التي اتخدتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي نمر بها.

وأضاف أن الاستاذ تامر مرسي قد اتخذ العديد من القرارات في هذا الاطار في مجملها تدعم توازن المحتوي الذي تقدمه قنوات المجموعة ليشمل ديني وتعليمي وتنموي وترفيهي واخباري وفقا لاحتياجات المشاهدين.