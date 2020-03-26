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إحالة 12 طبيبا و7 ممرضين من طاقم مستشفى الفشن للتحقيق

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عمر الشيخ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال احمد دسوقي، رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف، الخميس، ١٩ من العاملين بمستشفى الفشن المركزي، ما بين أطباء وتمريض وإداريين، إلى التحقيق بالشؤون القانونية، لتغيبهم وعدم وجودهم خلال تفتيش مفاجئ من لجنة تابعة للوحدة المحلية.

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كانت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة الفشن تضم يوسف سعد، مدير التفتيش المالي والإداري، وحيدر حسين، مدير مركز المعلومات، وعاشور حلمي، مدير المتابعة، أجرت زيارة مفاجئة لمستشفى الفشن المركزي، للوقوف على انضباط العاملين وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتبين غياب ١٢ طبيبا وممرضتين و٥ إداريين من العاملين بالمستشفى، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وتحررت مذكرة بالواقعة وأحيلت لرئيس مدينة الفشن فقرر إحالتهم للتحقيق، بمعرفة الشؤون القانونية للوحدة المحلية لمدينة الفشن.

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