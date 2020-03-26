شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11 ألف زجاجة كحول داخل مصنع مطهرات غير مرخص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الخميس، ضبط مصنع مطهرات طبية بقويسنا يعمل بدون ترخيص والتحفظ على 11 ألفًا و440 عبوة كحول، وذلك خلال الحملات التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية حفاظاً على صحة وحقوق المواطنين.

وبحسب بيان، أوضح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير 35 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و210 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وذكر الجمال أنه من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير2 محضر جنح بناحية أشمون ضد أصحاب محل بقالة ومحل مواد غذائية والتحفظ على 960 باكو شاي، و1 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، كما تم تحرير2 محضر جنح بشبين الكوم ضد صاحب مخزن مواد غذائية والتحفظ على 500 كجم سكر مجهولة المصدر، وأخر ضد صاحب مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص.