السيسى يشارك في قمة أفريقية مصغرة عبر وسائل الاتصال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة، أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، رؤساء: جنوب أفريقيا، كينيا، مالي، الكونغو الديمقراطية، بجانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال السفير بسام بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر خصص للتباحث بشأن تداعيات وباء كورونا المستجدعلي الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء الدولين وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين اليوم.
وتم التوافق ما بين الزعماء على عدة إجراءات منها إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في أفريقيا.
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