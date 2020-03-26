شكرا لقرائتكم خبر عن وفد منظمة الصحة العالمية: مصر تبذل جهوداً هائلة لمكافحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن مصر تبذل جهوداً هائلة في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وتابع إيفان هوتين قائد فريق بعثة منظمة الصحة العالمية في مصر أنه بعد عدة أيام من الاجتماعات والزيارات الميدانية المكثفة داخل وخارج القاهرة تم التأكد من أنه يجري العمل على قدم وساق، لا سيّما في مجالات الكشف المبكر، والفحص المختبري، والعزل، وتتبُّع المُخالِطين، وإحالة المرضى.

واختتم فريق من خبراء المنظمة بعثة الدعم التقني المعنية بمرض كوفيد-19 في مصر بتاريخ 25 مارس الجاري.

وتمثَّلت أهداف البعثة في فهم الوضع الراهن، واستعراض أنشطة الاستجابة الحالية، وتوفير الدعم التقني الميداني حسب الاقتضاء، وتحديد مواطن القوة والفجوات لتوجيه أولويات الاستجابة.