شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يشرح طرق الوقاية من كورونا.. ويدعو للتبرع لمستشفيات الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الأطباء في مصر يقومون بعمل عظيم جدآ في مواجهة فيروس الكورونا يستحقون الشكر عليه والدعاء لهم.

ودعا الناظر جموع المصريين إلى التبرع لمؤسسة مصر الخير، مؤكداً أنه عمل هام لانها تدعم مستشفيات الحجر الصحي، قائلاً إن «كل قرش يتم التبرع به يذهب إلى مستشفيات الحجر الصحي التي في أمس الحاجة للدعم».

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وأوضح الناظر أن «الجميع في مصر والعالم كله لا يفكر ولا يتحدث إلا في مشكلة إنتشار فيروس الكورونا»، موضحا أن «أهم شئ في مواجهة هذا الفيروس هو البقاء في المنزل، مشددا على ضرورة البعد عن السلام بالأيدي والتقبيل، والاقلاع نهائيا عن تناول أي أطعمة خارج المنزل».

وأوصي أستاذ الأمراض الجلدية بضرورة الحرص على لبس الكمامة عندا الخروج من المنزل ولبس الجوانتيات عند التعامل مع الآخرين وعدم لمس أي أشياء خارج المنزل، فضلا عن ضرورة تطهير الأحذية عند الرجوع إلى المنزل، وتقليل من استخدام الكلور موضحا أنه يستخدم في تطهير الحمامات والأرضيات«.

وشدد الناظر «على ضرورة غسل الخضروات بالماء والخل والفاكهة بالماء والصابون، وكذلك تسخين العيش على النار قبل تناوله».