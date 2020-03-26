شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ للنائب العام وإنهاء الخدمة.. وزير الأوقاف يعاقب إمامًا بالدقهلية رفض غلق المسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، ووجه مديرية أوقاف الغربية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، كما كلّف الشؤون القانونية بالوزارة وبمديرية الأوقاف بعمل بلاغ للنائب العام بقيامه بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة.

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جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف الغربية والتي أفادت بقيام إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، بفتح زاوية عبدالله السعدي والتي تقع أسفل منزله بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية وإمامة الناس بها في صلاة فجر اليوم الخميس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة ودعوة الناس لعدم الالتزام بتعليمات غلق المساجد بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات .

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

و أكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة .