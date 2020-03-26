- 1/20
- 2/20
- 3/20
- 4/20
- 5/20
- 6/20
- 7/20
- 8/20
- 9/20
- 10/20
- 11/20
- 12/20
- 13/20
- 14/20
- 15/20
- 16/20
- 17/20
- 18/20
- 19/20
- 20/20
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار رئيس الوزراء.. محافظ الإسماعيلية: إعفاء العاملين المقيمين خارج المحافظة من الحضور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتفعيلًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 من شهر مارس الجاري 2020 ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، تقرر إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظة أخرى أو مركز آخر بعيدًا عن مقر عملهم من الحضور للعمل وذلك تخفيفًا لأعداد العاملين في كل موقع.
وذكر بيان، الخميس، أن هذا القرار يسري على جميع العاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومديريات الخدمات والمصالح والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة وتوابعها اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى انتهاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار رئيس الوزراء.. محافظ الإسماعيلية: إعفاء العاملين المقيمين خارج المحافظة من الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.