شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار رئيس الوزراء.. محافظ الإسماعيلية: إعفاء العاملين المقيمين خارج المحافظة من الحضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتفعيلًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 من شهر مارس الجاري 2020 ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، تقرر إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظة أخرى أو مركز آخر بعيدًا عن مقر عملهم من الحضور للعمل وذلك تخفيفًا لأعداد العاملين في كل موقع.

وذكر بيان، الخميس، أن هذا القرار يسري على جميع العاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومديريات الخدمات والمصالح والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة وتوابعها اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى انتهاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين

محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، يتابع فرض حظر التجول وضبط المخالفين