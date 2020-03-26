شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد عددا من الأكمنة للتأكد من تطبيق قرارات حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء حاليا عددا من الشوارع والأكمنة المرورية للتأكد من تطبيق قرارات حظر التجوال.

ويجرى الدكتور مصطفى مدبولي، حوارا مع ضباط وأفراد الشرطة خلال جولته، للوقوف على تنفيذ القرارات بشكل سليم، وتوجيه الشكر لهم.

وكان مجلس الوزراء، أعلنفرض حظر التجوال في عموم الجمهورية، بداية من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من يوم الأربعاء، 25 مارس 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا.