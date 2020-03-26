شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير رحلة لإعادة 173 عالقًا مصريًا من لندن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سيرت شركة «اير كايرو» التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، رحلة جوية من مطار شرم الشيخ الدولي إلى لندن، لعودة المصريين الراغبين في العودة إلى مصر، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان، قامت وزارة الطيران المدني، بتشكيل فريق عمل بقيادة عبدالله عثمان مدير المحطة بشركة اير كايرو، وسحر أمام مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، لإنهاء إجراءات إقلاع الرحلة من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى لندن، وعلي متنها 130 سائحاً بعد انتهاء البرامج السياحية المخططة لهم، حيث من المقرر عودة الرحلة غداً الجمعة وعليها 173 راكبا من المصريين العالقين في لندن.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت عن تنظيم رحلتين، من لندن لإعادة ما يقرب من 300 مصري عالقين في المملكة المتحدة البريطانية، وأوضحت مكرم، أمس الأربعاء، في فيديو بث مباشر للمصريين في الخارج، أنها التقت مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وتم الاتفاق على تنظيم رحلتين، استثناء من قرار الحظر بسبب كورونا، وتابعت أن الرحلات تابعة لشركة «إير كايرو»، وعلى متنهما أفواج سياحية سبق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة، مؤكدة على عودتهم وعلى متنهم 300 مصري من العالقين في المملكة المتحدة، وذلك بعد موافقة السلطات البريطانية.
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