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شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» في المترو قبل الحظر بنصف ساعة: لا تزاحم في العربات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قبل بدء توقيت حظر التجوال بساعة ونصف، مركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة حركة تشغيل القطارات.
واطمأن كامل الوزير على عدم تكدس الركاب في المحطات وعلى تقديم التسهيلات لهم، ثم توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني حيث شاهد مرور ٣ قطارات.
وتأكد وزير النقل من عدم وجود أي تزاحم ووجود أماكن خالية بكراسي القطارات، والتقى الوزير بعدد من الركاب حيث أشاد بوعي الشعب المصري في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل، مؤكدًا أنه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل اليوم، كما تابع عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو على الأرصفة أو داخل القطارات.
وأشار كامل الوزير إلى أن هناك عدد ٣٨ قطار يعمل بالخط الأول و٢٢ قطار بالخط الثاني و٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لايزيد عن ٤ دقائق وتم الدفع بعدد ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.
وتوجه الوزير إلى محطة السكك الحديدية برمسيس حيث تابع نزول الركاب من قطار ٩٦٦ دمياط القاهرة وقام بتفقد أرصفة الوجهين القبلي والبحري.
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