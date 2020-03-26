شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: عمل الله لا ينمو في الضوضاء.. وحب الذات والمال والمظهر يعطل «الكهنوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصّصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة التي تصدر عنها بصفة نصف شهرية لصورة للأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الذي رقد في الرب فجر يوم الأحد ٨ مارس الجاري بعد حياة رهبانية عن عمر ناهز ٨٤ سنة قضي منها أكثر من ٦٠ سنة في الرهبنة وبعد أكثر من ٤٣ سنة أسقفًا ورئيسً للدير.

ويذخر العدد الحالي من المجلة بتغطية شاملة بالصور لصلوات التجنيز وسيرة ومسيرة الأنبا صرابامون.

وجاءت افتتاحية العدد للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة تحت عنوان «كرامة الكهنوت ٣» حيث استكمل حديثه عن خدمة الكاهن القبطي مستعرضًا عدة معوقات تعطل عمل الكهنوت وتحد من فاعليته وهي محبة الذات وهي التي تجعل الإنسان لا يري إلا ذاته فقط وتظهر في صور كثيرة مثل الانقسام، الاحتقار للآخر، التحزب، محبة الظهور ومحبة المال وهي من الضربات التي تُفسد وتُضيع حياة الإنسان فالمال قوة ولكنه ليس قوة الخدمة.

وحذر البابا من محبة المظهر فعمل الله ينمو في هدوء وبلا ضوضاء ومحبة العلاقات الاجتماعية أكثر من العلاقات الروحية فتجعله يسقط في مبررات تضعف كهنوته.

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واختتم البابا مقاله بمزمور ١٣٩ ليكون كتدريب وفرصة للقراءة وللدراسة خلال الصوم المقدس.

أما عن المقالات فكتب الأنبا باخوميوس بعنوان «حياة الرجاء» مقدمًا في عشرة نقاط بعض الأمور التي تساعدنا أن نحتفظ برجائنا في طريق حياتنا ورحلتنا نحو الأبدية.

وأشار الأنبا بنيامين إلى صور متنوعة لشركة الله في حياة رجاله الأبرار في مقاله الذي جاء بعنوان «شركة الحياة مع الله».

وتحت عنوان «عن قلة الإيمان» تحدث الأنبا تكلا عن الإيمان كسلوك وما نحصل عليه من فضائل نتيجة هذا الإيمان.

وحول ضرورة وتأثير الامتلاء في حياة الخادم كتب الأنبا بيتر تحت عنوان «الخادم والظاهرة الصوتية».

وتحتفي المجلة في هذا العدد بالذكري السنوية لنياحة كلا من البابا كيرلس السادس في ذكراه ٤٩ والتي توافق ٩ مارس والبابا شنودة الثالث في ذكراه ٨ والتي توافق ١٧ مارس، بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الاباء الكهنة والخدام المتخصصين.