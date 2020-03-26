شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أيام الحظر في كفر الشيخ.. التزام من المحال بتنفيذ القرار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الخميس، قرار غلق المحال في ثاني أيام الحظر، حيث قام اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، بحملة لمتابعة إغلاق كافة المحال التجارية، والغلق الفوري للمخالفين من المقاهي والكافتيريات، وذلك خلال اليوم الثاني لتنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقرار غلق المحلات من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحًا بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، ولمدة 15 يومًا عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز، مشددًا على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفرالشيخ، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفرالشيخ للأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية.

محافظ كفرالشيخ يتابع غلق المحال ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ كفرالشيخ يتابع غلق المحال ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ كفرالشيخ يتابع غلق المحال ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ كفرالشيخ يتابع غلق المحال ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا