شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث تأثير «كورونا» على الصادرات الزراعية بتكليف رئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مجموعة من المصدريين المصريين بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، بناءً على تكليف القيادة السياسية لبحث مدى استفاده المنتجين الزراعيين وأصحاب الأنشطة الانتاجيه الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصرى وايضا لبحث تداعيات فيروس كرونا على النشاط الزراعي والصادرات وآليات تخطى المرحله الحالية والمقبلة.

وقال القصير، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الاجتماع تناول أيضا استعراض اليات تشجيع ودعم المصدرين للحاصلات الزراعيه وغيرها، لدورهم في النهوض بالإقتصاد الوطني ونظرا لأهمية القطاع الزراعي في الحد من تأثير «كورنا» على أداء الاقتصاد.

واستمع وزير الزراعة للمشكلات التي تواجه التصدير وكانت هناك إشادة واضحة من الحضور بالدور الاستباقى الذي قامت به الدولة في مواجه فيروس كرونا وايضا الإجراءات التي اتخذت لمواجهه الطقس السئ، فيما تواصل الوزير خلال الاجتماع تواصل مع الوزراء والمسئولين المعنيون بالتصدير وتم الاتفاق على ازالة كافة معوقات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي.

حضر الاجتماع المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبدالحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية هيا والأستاذ هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب. والدكتور سعد نصار مستشار الوزير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعى والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين.

Advertisements

ومن جانبه، قال محسن البلتاجي رئيس مجلس اداره جمعيه تنميه وتطوير الصادرات البستانية (هيا) ان السيد القصير وزير الزراعة أبلغه بموافقة طارق عامر رئيس البنك المركزي على طلب المستثمرين الزراعيين بمساواتهم بحوافز البنك المركزي الممنوحة للقطاع الصناعي ومنحهم جميع المميزات والحزم التمويلية التخفيزيه للقطاع الزراعي أسوة بالقطاع الصناعي وسيتم إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه القرارات

وأشاد «البلتاجي»، بدور وزير الزراعه في الاستجابة السريعة ودعمه الدؤوب للقطاع الزراعي وتواصله مع مستثمري القطاع الزراعي لتذليل كل العقبات، خاصة ان الصادرات الزراعية تعد أحد أركان قوة الاقتصاد المصري في ظل ما تشهده البلاد من مخاطر إقتصادية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا عالميا وما تعانيه الدول من إنكماش في حركة السياحة الدولية والتي تدفع بأهمية القطاع الزراعي في توفير العملات الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه قال المهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال في تصريحات صحفية، انه تم عرض رؤية القطاع الخاص للوضع الحالي للصادرات الزراعية، حيث أبدي وزير الزراعة تفهما وتقديرا كبيرا للموقف في التعامل وسرعة عمل الإتصالات بالوزراء المعنيين لإدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة وصرف جزء من متأخرات الدعم للمصدرين على ان يكون الصرف وبحد أدني 5 مليون جنيه للشركة.

وأضاف «عيسي»، أن البنك المركزي وافق مبدئيا على تأجيل سداد قروض المشروعات الزراعة لمدة 6 شهور مثل باقي القطاعات وتعد مذكرة الان ليكون الإنتاج الزراعي مشمولا في المبادرة الخاصة بتخفيض الفوائد على القروض الزراعية اسوة بالقطاع الصناعي.

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه تم الاتفاق على بحث طلب إلغاء شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية والعمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين وإلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية( مطلوبة في البرنامج الجديد للدعم ) ووجود ممثل للحاصلات الزراعية في مجلس ادارة الصندوق.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال على إنه تم الاتفاق على تدخل الوزير لتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة ) والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والمواني مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.