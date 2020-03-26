شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقمت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، برئاسة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي، كإحدى المؤسسات الحيوية المهمة في الدولة، والتي تضم العديد من الاستديوهات التي ينطلق منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصرية، والعديد من المقرات الإدارية والمراكز العلمية والتدريبة.

وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا للاتفاق الذي تم بين أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

تعقيم منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي

تعقيم منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي

تعقيم منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي

تعقيم منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي