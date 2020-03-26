شكرا لقرائتكم خبر عن حملات في سوهاج لضبط مخالفي قرار حظر التجول للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنه جرى التشديد على الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بتكثيف حملاتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجوال ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وضبط المخالفين لقرارات الحظر، فضلا عن غلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة.

وأوضح المحافظ- في تصريحات الخميس- أن الوحدات المحلية بمراكز سوهاج، وطما، والمراغة، وساقلتة، وجهينة، وحى غرب مدينة سوهاج، نفذت حملات مكبرة بدوائرها وقامت بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص بداية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق جميع المحال التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والنوادي، ومختلف أنشطة الترفيه غلقًا كليًا، والمرور بشوارع المدن والقرى للتأكد من التزام المواطنين بالحظر، وتم تحرير محاضر لسبعة محال تجارية، ومركزين للألعاب بحي غرب مدينة سوهاج لعدم التزام أصحابها بقرارات الغلق، وضبط سيارة كسح تقوم بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك بدائرة مركز طما، لافتا إلى استمرار حملات التعقيم والتطهير للمصالح والمنشآت الحكومية والحيوية بمختلف مراكز المحافظة، من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.