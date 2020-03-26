شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل استمرار الإجازات.. قرارات جديدة من جامعة سوهاج لمواجهة الوباء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه في ضوء قرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وحرصًا من الجامعة على منتسبيها، فقد تقرر تخفيض عدد العاملين بإدارات الجامعة المختلفة، واستمرار الإجازات الاستثنائية المقدمة من العاملين طبقا لقرار مجلس الوزراء، ويضاف عليها العاملين المقيمين من مراكز خارج مركز ومدينة سوهاج.
وأضاف رئيس الجامعة، في بيان الخميس، أنه يستثنى من ذلك العاملين بإدارات الشؤون الهندسية، والأمن الجامعي، والشئون الإدارية، والعاملين بمزارع الجامعة، وشبكة المعلومات، ووحدات الخدمات الإلكترونية، ومسئولي رفع المحاضرات إلكترونيا، لافتا إلى أنه تقرر كذلك تعليق العمل باستراحة الجامعة بالقاهرة لإشعار آخر، وتأجيل المناقشات العلمية والسيمنارات وجميع الفعاليات العلمية لإشعار آخر، وقصر عقد جميع الاجتماعات والمجالس الدورية واللجان الأخرى عن طريق الفيديو كونفرانس، أو بالوسائل الإلكترونية الأخرى، وإلغاء كل ما ينفذ داخل المقار الجامعية، والتنبيه على مديري الإدارات بتسيير العمل بأقل عدد ممكن من العاملين.
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