شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف الحركة.. «مصر للطيران» تنظم رحلات لإعادة المصريين من الخارج (التفاصيل والموعد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيرت شركة «مصر للطيران» رحلات دولية إلى مطارات في السعودية والكويت لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بخلاف رحلات الشركة الداخلية المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ والاقصر وأسوان ومرسي علم، وانتظام رحلات الشحن الجوي إلى كل من الكويت وأسطنبول وأوستند بلجيكا، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية .

وأكدت مصادر بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران لـ«المصري اليوم»، أن الشركة بصدد تسيير رحلة أخرى فجر غدٍ إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ لإعادة مصريين عالقين هناك، من عدة مدن، على أن تعود الطائرة إلى القاهرة في مساء اليوم نفسه.

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وأضافت المصادر، ان رحلة إجلاء المصريين العالقين بدولة الكويت انطلقت من مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، لإعادة المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع السفارة المصرية بالكويت، ودولة الكويت، مؤكده انه من المنتظر أن تصل الرحلة في تمام الخامسة من مساء اليوم، وعلى متنها نحو 300 عالق مصري.

وتابعت أن هناك تنسيق كامل مع مختلف الوزارات وكذلك مكاتب الشركة بمختلف دول العالم، للتخطيط لأي عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لإعادة مصريين من أي دولة، وأشار إلى انتظام العمل وفقا لتوجيهات الحكومة ووزارة الطيران المدني، وان جميع الأطقم الطائرة جاهزة لتشغيل أي رحلات خلال أوقات حظر الطيران التي امتدت حتي منتصف ابريل المقبل مع جداول التشغيل الصيفية.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني، من خلال خطاب إلى كافة شركات الطيران وشركات الطيران العاملة بمصر، أكدت فيه على توقف حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، صرحت السلطة للطائرات بالهبوط في المطارات المصرية، لشركات الطيران التي تقوم بنقل أفواج سياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد إستكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدنى على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها، كما صرحت برحلات الهبوط الفنى للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما صرحت سلطة الطيران المدني بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، ورحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، ويصرح برحلات الإسعاف الدولية .