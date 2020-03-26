شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية: حظر التحرك يشهد تجاوبا من جانب المواطنين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الداخلية إن اليوم الأول من تنفيذ قرار حظ التجول لاقى تجاوبًا، من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيقه.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لها على فيس بوك، مساء الخميس، أن الالتزام ساهم باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها، ويؤكد مدى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.