شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «إيد واحدة».. تعقيم وتطهير 92 منشأة بالفيوم في يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مبادرة إيد واحده ضد كورونا التي تم إطلاقها أول أمس بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، نجحت في تطهير وتعقيم 92 منشأة وموقع مختلف بمراكز المحافظة، فضلاً عن توعيه المواطنين.

وأوضح محافظ الفيوم أنه جرى تم تطهير وتعقيم 13 منشأة بمركز طامية، ومنها مبنى ديوان عام المركز والبنك الأهلي والسجل المدني وادارات التموين والشؤون الاجتماعية والاوقاف والإدارة التعليمية ومساكن الايواء ومكتب البريد والتأمينات الاجتماعية، ومحكمه الأسرة وشارع 23 يوليو، بجانب توعيه المواطنين بتلك الأماكن بمخاطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه.

وفي مركز سنورس جرى تطهير وتعقيم 12 منشاة، ومنها مبنى ديوان عام المركز والسجل المدني ومكتبي بريد وتموين ترسا وكنيسة الملاك ميخائيل وعدد من شوارع ومنازل قري مطرطارس وفيديمين وبيهمو ومكتب بريد قريه منشأة طنطاوي ومبنى الشؤون الاجتماعية والتموين بمنشاة طنطاوي كما تم توعيه عدد من المواطنين بالمركز.

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أما في مركز أبشواي فقد تم تطهير وتعقيم 23 منشآت، ومنها مبنى ديوان عام المركز ومجمع خدمات الوحدة المحلية بأبوكساه والعجميين، وسنرو والنصارية وشكشوك وأبوشنب والخالدية وطبهار، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خلال إذاعات المساجد، وفي مركز الفيوم تم تعقيم 23 موقع، ومنها مقر الوحدة المحلية بقرية الشيخ فضل وعدد من شوارع المدينة.

وفي مركز إطسا تم تطهير وتعقيم 17 منشأة، منها شوارع قرية قصر الباسل، وشركة الفيوم لصناعة السكر، وديوان مجلس مدينة إطسا، والوحدة المحلية بقرية جردو، والشوارع بقرية منية الحيط، أما في مركز يوسف الصديق، تم تعقيم وتطهير 9 منشآت، منها مقر الوحدة المحلية بالشواشنة، ومكتب بريد الشواشنة ومقر مركز ومدينة يوسف الصديق.

وأشاد محافظ الفيوم بالمشاركة الفعالة لجمعيات صلاح الدين الأيوبي، والاورمان، ورسالة، وابدأ بنفسك، وصناع الحياة، ومؤسسه القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وكذلك جهود أحزاب مستقبل وطن، والوفد، والمصريين الأحرار، وحماه الوطن، فضلًا عن المشاركة المتميزة للمجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة ومنها مجموعة شباب يوسف الصديق.

وأكد «الأنصاري» استمرار فعاليات مبادرة إيد واحده ضد كورونا حتى يتم تعقيم وتطهير كافه المباني والمنشآت بقرى ومراكز المحافظة، بجانب توعية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.