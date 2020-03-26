شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. زحام بمترو الأنفاق قبيل ساعة من حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محطات مترو الأنفاق في الخطوط الثلاثة حالة زحام شديدة قبل ساعة من بداية ثاني أيام تطبيق حظر التجوال الذي أعلنته الحكومة بسبب تباعد أوقات التقاطر.

Advertisements

ورصدت «المصري اليوم» زحاما شديدا في عدد من المحطات بينها محطة سعد زغلول.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدة قرارات جديدة منها حظر التجول الجزئي ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد».

وتشمل القرارت «حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً».