شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: الإعلام كان على قدر المسؤولية فى التعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن هناك حالات تم استثنائها من الحظر لظروف أعمالهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الإعلام بشكل جيد، لأنه كان على قدر المسؤولية في التعامل مع أزمة كورونا.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع مصطفى بكرى، أنه على المواطن العبء الأكبر في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة لها تأثير قوى على المواطنين وبدأوا يستجيبوا في فترة حظر التجوال.

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة تسير بمنهج الشراكة مع المواطن، مردفا:"فيه ناس مستكترين أن مصر يكون عدد الإصابات بها أقل من دول تانية ودى إرادة ربنا واحنا أخدنا الاحتياطات بشكل مسبق".

وتابع هيكل قائلا:" لو التزمنا بالحظر سنخرج من أزمة كورونا بسلام"، مضيفا أنه جار البحث عن حلول لازمة تزاحم مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي متوقف ويتأثر بانتشار كورونا، كما أن معدلات السياحة في مصر وصلت لصفر لأول مرة، مردفا:" من المحتمل اتخاذ إجراءات أعنف إذا زادت الإصابات بكورونا"