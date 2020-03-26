شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدنى" تسير رحلة من شرم الشيخ إلي لندن لإعادة 173 مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت وزارة الطيران المدني ، اليوم الخميس ، رحلة جوية من مطار شرم الشيخ الدولي إلي لندن ، لعودة المصريين الراغبين في العودة إلى مصر ، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت وزارة الطيران المدني ، بتشكيل فريق عمل لإنهاء إجراءات إقلاع الرحلة من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى لندن ، وعلي متنها 130 سائحاً بعد انتهاء البرامج السياحية المخططة لهم ، حيث من المقرر عودة الرحلة غداً الجمعة وعليها 173 راكب من المصريين العالقين بلندن .

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت عن تنظيم رحلتين ، من لندن لإعادة ما يقرب من 300 مصري عالقين في المملكة المتحدة البريطانية.

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وأوضحت مكرم، أمس الأربعاء، في فيديو بث مباشر للمصريين في الخارج، أنها التقت مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وتم الاتفاق على تنظيم رحلتين ، استثناء من قرار الحظر بسبب كورونا.

وتابعت أن الرحلات على متنهما أفواج سياحية سبق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة ، مؤكدة علي عودتهم وعلى متنهم 300 مصري من العالقين في المملكة المتحدة، وذلك بعد موافقة السلطات البريطانية.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها تلقت عددا كبيرا من طلبات المصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية الراغبين في العودة للأراضي المصرية.

وتابعت أنه تم الاتفاق مع وزير الطيران المدني على أن يتم تسيير رحلات استثنائية من واشنطن ونيويورك لذوي الحالات الإنسانية والطارئة، ولكن بشرط أن تصل طلبات الراغبين في العودة إلى 150 راكبا، وبعد موافقة السلطات الأمريكية على تنظيم مثل هذه الرحلات الاستثنائية.