شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: حظر الانتقال يشهد تجاوباً من جانب المواطنين ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الداخلية، أن اليوم الأول من تنفيذ القرار شهد تجاوباً من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك، الأمر الذى ساهم بإضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها، ويؤكد مدى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

جاء ذلك فى إطار متابعة فعاليات اليوم الأول لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة على مستوى الدولة ، لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.



الأمن



الشرطة أثناء الحظر



العيون الساهرة

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