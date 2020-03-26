شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة فى حركة الركاب بالمترو قبل ساعات من حظر التجوال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محطة مترو الشهداء سيولة فى حركة الركاب على غير العادة خاصة في ساعة الذروة فى موعد عودة المواطنين الى منازلهم قبل ساعات من حظر التجوال.

ورصدت كاميرا الخليج 365، عدم وجود ازدحام على رصيف محطات المترو، ويرجع ذلك الى عدد من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، منها إعفاء المقيمين في المحافظات والاقاليم، من الحضور في أماكن عملهم في القاهرة مع حصولهم على كافة مستحقاتهم ورواتبهم .

كما شهدت محطات المترو ، سيولة في حركة الركاب قبل ساعات من حظر التجوال نظرا لقرار وزير النقل بسرعة التقاطر بين القطارات وعدم وقوف الشخص على رصيف المحطات لاكثر من قطار .

وأكدت شركة المترو أن حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة غدا الجمعة والسبت وفقا لجداول التشغيل المعمول بها خلال فترة حظر التجوال، ولا صحة لما يتردد عن إيقاف حركة المترو، موضحة أن مواعيد المترو تبدأ من السادسة صباحًا وتنتهى السادسة والنصف مساءً فى المحطات النهائية.

كانت شركة المترو أعلنت تعديل مواعيد قطارات الخطوط الثلاثة ابتداء من الأربعاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالى:-

(الخط الأول ) : قيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة 5 مساء ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساءا ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساء

Advertisements

(الخط الثاني ) : يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساء ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساء.

( الخط الثالث ) : قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5,20 مساء ليصل محطة العتبة 5,45 مساءاً ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساءا ليصل محطة نادي الشمس 6,25 مساء.

على أن يبدأ التشغيل من صباح يوم الغد الخميس 26/3/2020 فى الساعة السادسة صباحاً.