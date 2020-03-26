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وزير الزراعة يبحث تداعيات أزمة كورونا على الصادرات الزراعية المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع مجموعة من المصدريين المصريين، بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب لبحث مدى استفادة المنتجين الزراعيين وأصحاب الأنشطة الإنتاجية الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصرى، وأيضا لبحث تداعيات فيروس كرونا على النشاط الزراعى والصادرات وآليات تخطى المرحلة الحالية والقادمة، بناء على تكليف القيادة السياسية.

 

وتناول الاجتماع أيضا استعراض آليات تشجيع ودعم المصدرين للحاصلات الزراعية وغيرها، كما استمع وزير الزراعة  للمشكلات التى تواجه التصدير، وكانت هناك إشادة واضحة من الحضور بالدور الاستباقى الذى قامت به الدولة فى مواجهة فيروس كرونا، أايضا الإجراءات التى اتخذت لمواجهة الطقس السيئ.

 

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كما تواصل وزير الزراعة خلال الاجتماع مع الوزراء والمسئولين المعنيون بالتصدير، وتم الاتفاق على إزالة كافة معوقات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدى، وفى نهاية الاجتماع أعرب الحاضرون عن سعادتهم الغامرة بالنتائج والتوصيات التى انتهى إليها والجدية فى التعامل وسرعة إجراء الاتصالات بالوزراء المعنيين والذين وصفوه بالأمر غير المسبوق.

 

حضر الاجتماع المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور سعد نصار مستشار الوزير، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين.

 

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