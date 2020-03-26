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خليك فى البيت وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء هيستقبل شكوتك ويحلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه فى إطار حرص الجهاز على التيسير على المواطنين فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، يدعو الجهاز المواطنين الالتزام بمنازلهم وأرسال الشكاوى أو الاستفسارات على المنافذ الإلكترونية للجهاز لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتى:

1-  من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز .

2 - من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] 3. من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه تم استقبال البلاغات والشكاوى على الخط الساخن 121 وإصلاح الأعطال خلال أول أيام حظر التجوال على مستوى المحافظات بسرعة الاستجابة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس و بلغ اجمالى البلاغات 5555.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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