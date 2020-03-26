شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعقيم أماكن الأسواق الشعبية والشوارع المزدحمة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة محافظة القاهرة حملات تعقيم موسعة، بالشوارع والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق، ومحطات الأتوبيس وغيرها لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، حيث نفذ حى المطرية، شرق القاهرة، عمليات تعقيم لـ 37 منشآه فى نطاق الحى، كما أجرى حى الخليفة، جنوب القاهرة، حملة تعقيم محيط مسجد السيدة نفيسة وشارع سوق المنشية بالسيدة عائشة وكذلك شارع المدارس بالتونسى وامام مركز التونسى الحضرى وبجوار كوبرى التونسى وسوق السيدة عائشة ، وذلك ضمن خطة الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما نفذ حى حلوان تعقيم مدارس عرب كفر العلو الابتدائية و كفر العلو الابتدائية الحديثة وكفر العلو الإعدادية، كما أجرى حى السيدة زينب عمليات تعقيم لمبنى الحى وعدة منشآت أخرى فى نطاق العاصمة.

ويأأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.