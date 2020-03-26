شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الثانوية داخل اللجان واتخاذ التدابير الصحية اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إجراء امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى للشهادات العامة والدبلومات الفنية والثانوية العامة فى موعده داخل اللجان الامتحانية كما هو معلن فى الجداول والتى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مع اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

جاء ذلك ردا على استفسارات بعض الطلاب وأولياء أمورهم تخوفا من فيروس كورونا المستجد،وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقدم وتعلن اليوم عن حزمة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 الذي أعلنته الوزارة كما هو ولم يحدث أي تعديل به، موضحة أن ما تم تداوله بشأن المواد الدراسية (خارج المجموع) يخص سنوات النقل فقط، وتطالب الوزارة الصحفيين بعدم تداول أي أخبار دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد خلال الفترة الماضية، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الد راسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد 7 يونيو أول يوم بالامتحانات اختبار مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والثلاثاء 16 يونيو الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والأحد 21 يونيو الفيزياء والتاريخ، والخميس 25 يونيو الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والخميس 2 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية والأحد 5 يوليو الجبر والهندسة الفراغية.

ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة أيام 18 يونيو والثلاثاء 23 يونيو والثلاثاء 30 يونيو 2020.