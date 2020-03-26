حريق محدود في شقة سكنية بالمعادي دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء الخميس، حريقا محدودا بعقار سكني في منطقة المعادي، دون وقوع إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في وحدة سكنية بالمنطقة المُشار إليها. وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.
حاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، وأمكن إخماد الحريق دون وقوع إصابات. وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة..
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