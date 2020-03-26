"كله يلتزم بالمواعيد.. اتفضل اقفل".. كيف طبقت الداخلية قراري الغلق والحظر؟ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"كله يلتزم بالمواعيد.. اتفضل اقفل".. ما أن دقت الخامسة مساء، بدأت المقاهي والمحال والمراكز التجارية وما يُمثالها وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بالإغلاق في هذه التوقيت وحتى السادسة صباحا وسط انتشار رجال الشرطة.

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى السابعة مساء -موعد تطبيق حظر تحرك المواطنين- تراجعت حركة السير بالشارع، وبدأت أجهزة وزارة الداخلية في وضع نقاط وارتكازات تفتيشية؛ لتطبيق حاسم لقرار الحظر الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة؛ لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

انتشار كبير للقوات على مستوى الجمهورية لتطبيق القرار، الأقوال الأمنية تجوب الميادين المختلفة، الحواجز منتشرة بالشوارع عليها خدمات أمنية، والتزام كامل من المواطنين بقرار حظر تحركاتهم، الكل يعلم أن القرار لمصلحة الجميع، وأن وزارة الداخلية لا تدخر الجهد للقيام بدورها في إطار الإجراءات التي تعتمدها الدولة لمواجهة الفيروس.

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وعمدت الوزارة إلى توفير مظلة تأمنية تضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة خلال فترتي الحظر والغلق، والتصدي الحاسم لأي محاولة للخروج عن القانون واستغلال خلو الشوارع من المارة.

وأجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جولة ميدانية، أمس الأربعاء، تفقد خلالها خطط انتشار القوات المكلفة بتطبيق قرار مجلس الوزراء، أعرب خلالها عن ثقته في أداء رجال الشرطة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وتجاوب المواطنين مع ما تتخذه الدولة من إجراءات للحفاظ على الوطن.

وأكد الوزير خلال جولته الميدانية أن "رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم"، مشددا على الحزم والحسم في مواجهة أية محاولة لخرق القانون، والتشكيك فيما تتخذه الدولة من قرارات لحماية مواطنيها.